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Верховный суд оставил в силе огромные приговоры по делу Николая Статкевича и Сергея Тихановского

  • 1.06.2022, 15:21
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Верховный суд оставил в силе огромные приговоры по делу Николая Статкевича и Сергея Тихановского

Апелляцию рассматривали сегодня.

Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке сфабрикованное уголовное дело в отношении Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича, Игоря Лосика, сообщает пресс-служба инстанции.

Апелляцию Верховный суд рассмотрел 1 июня 2022 года. Незаконные приговоры оставлены без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Напомним, 24 июня прошлого года начался суд по «делу Тихановского», его проводили в гомельском СИЗО и сделали закрытым. Процесс занял почти полгода. Приговор фигурантам вынесли 14 декабря. Самый большой срок назначили Тихановскому — 18 лет колонии усиленного режима. Саков и Попов получили по 16 лет колонии усиленного режима, Лосик и Цыганович — по 15, а Статкевич — 14 лет колонии особого режима. Также с них взыскали более 2,5 млн рублей.

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