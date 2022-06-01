NYT: Генерала Дворникова отстранили от командования российскими войсками на Донбассе 1.06.2022, 15:33

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Александр Дворников

Где он сейчас находится — неизвестно.

Российского генерала армии Александра Дворникова могли отстранить от командования по захвату Донбасса.

Продолжает ли Дворников командовать российскими войсками в Украине, неизвестно. С середины мая, как пишет The New York Times, нет никаких сообщений о том, где он находится.

По данным CIT, командование российскими войсками в битве за Донбасс, по некоторым данным, передано заместителю министра обороны, начальнику Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковнику Геннадию Жидко.

Как пишет The New York Times, Дворников, приняв командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений.

Однако, как отмечают военные эксперты, опрошенные изданием, системные недостатки российской армии "глубоки и фундаментальны" и исправить их за несколько недель невозможно.

"Новая тактика генерала Дворникова, перезагрузка командования и управления таким образом, чтобы появилось лицо, принимающее решения, — все это было правильно или уместно", — заявил изданию генерал Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Однако, добавил он, "даже нашей армии было бы трудно перестроиться и реорганизоваться за две недели после того, как она получила такую хорошую взбучку".

Российские войска, считает Бридлав, слишком быстро были брошены в бой в Донбассе. Он предполагает, что такое решение "исходило из Москвы".

Напомним, ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.

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