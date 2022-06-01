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Российские оккупанты вытоптали слово «хохлы» возле своих позиций и получили «ответку» от ВСУ

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  • 1.06.2022, 17:53
  • 6,096
Российские оккупанты вытоптали слово «хохлы» возле своих позиций и получили «ответку» от ВСУ

Карма в действии.

Российские военные вытоптали в поле слово «хохлы», но сделали это прямо у своих позиций. Надпись заметила украинская аэроразведка и привела на них артиллерию.

Фото поделился фонд Вернись живым.

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