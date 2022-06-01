Российские оккупанты вытоптали слово «хохлы» возле своих позиций и получили «ответку» от ВСУ 2 1.06.2022, 17:53

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Карма в действии.

Российские военные вытоптали в поле слово «хохлы», но сделали это прямо у своих позиций. Надпись заметила украинская аэроразведка и привела на них артиллерию.

Фото поделился фонд Вернись живым.

«Боже, яке кончене!».

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Росіяни витоптали цей напис в полі прямо перед своїми позиціями. Дякуємо, дуже дякуємо, тепер вас ще краще видно з повітря🤣 pic.twitter.com/vDZ1raqAXl — Повернись живим (@BackAndAlive) May 31, 2022

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