Белорусы в Украине взяли в плен троих российских оккупантов

Белорусы в Украине взяли в плен троих российских оккупантов3
- 1.06.2022, 23:10
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Оккупантов взяли в плен во время наступательной операции ВСУ.
Это случилось во время наступательной операции Вооруженных сил Украины. Во время ее еще один белорусский боец-калиновец был ранен. Как сообщает «Еврорадио», он получил ранение в живот. Сейчас боец в больнице, врачи говорят, что жить будет.
Калиновцы рассказывают, что заставили россиян отступить и оставить одну из своих позиций.
Белорусские бойцы захватили в плен троих российских военных.
Вот первое видео: