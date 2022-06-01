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Белорусы в Украине взяли в плен троих российских оккупантов

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  • 1.06.2022, 23:10
  • 4,434
Белорусы в Украине взяли в плен троих российских оккупантов

Оккупантов взяли в плен во время наступательной операции ВСУ.

Это случилось во время наступательной операции Вооруженных сил Украины. Во время ее еще один белорусский боец-калиновец был ранен. Как сообщает «Еврорадио», он получил ранение в живот. Сейчас боец в больнице, врачи говорят, что жить будет.

Калиновцы рассказывают, что заставили россиян отступить и оставить одну из своих позиций.

Белорусские бойцы захватили в плен троих российских военных.

Вот первое видео:

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