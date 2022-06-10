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Подразделение россиян в полном составе отказалось воевать

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  • 10.06.2022, 8:13
  • 10,690
Подразделение россиян в полном составе отказалось воевать

Оккупанты понесли потери в Харьковской области и не хочет продолжать участвовать в боевых действиях.

Из-за потерь, полученных во время боев с ВСУ в Харьковской области, российское мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось воевать.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщает Генштаб ВСУ.

«Стало известно, что из-за потери, полученные во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковый подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказался от участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

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