Подразделение россиян в полном составе отказалось воевать

Подразделение россиян в полном составе отказалось воевать8
- 10.06.2022, 8:13
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Оккупанты понесли потери в Харьковской области и не хочет продолжать участвовать в боевых действиях.
Из-за потерь, полученных во время боев с ВСУ в Харьковской области, российское мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось воевать.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщает Генштаб ВСУ.
«Стало известно, что из-за потери, полученные во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковый подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказался от участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.