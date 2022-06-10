Украинский спецназовец рассказал о бое, в котором погиб белорус «Тур» 4 10.06.2022, 9:05

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Алексей "Тур" Скобля

Его группа в районе населенного пункта Мощун неоднократно проводила разведку.

Боец Сил специальных операций Украины рассказал о бое, в котором 13 марта 2022-го под Киевом погиб белорус Алексей Скобля (позывной "Тур"). Его группа в районе населенного пункта Мощун неоднократно проводила разведку, наводила артиллерию на понтонные переправы россиян, однажды в бою уничтожила десяток спецназовцев. В тот день было получено задание провести разведку в районе Мощуна — снова искали понтонную переправу россиян через речку. Они ехали на гражданской машине. Но в том районе "тактическая ситуация изменилась", а бойцов ССО об этом никто не предупредил, сообщает "Еврорадио".

— Мы ехали по лесной дороге и попали в засаду, — рассказывает боец. — ...Остановились, "высыпали" из машины, начали стрелять. Соответственно стреляли и в нас. Дистанция контакта была 15 метров. Вражеские войска находились на статических замаскированных позициях, со "всей русской душой" посыпали нас из пулеметов и автоматов. Мы стреляли в ответ, отходили назад. И в процессе боя, этой засады друг "Тур" получил ранение... Принимал участие в прикрытии отхода группы и погиб.

Скобля — уроженец Минска, он был среди белорусских добровольцев на Донбассе, воевал за Украину с 2014 года. После вступил в ССО Украины, был старшим сержантом. Погиб в 32 года. В апреле посмертно награжден звездой Героя Украины.

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