Французские САУ CAESAR уничтожили уже 80 единиц техники российских оккупантов 3 10.06.2022, 13:17

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Видеофакт.

Французский телеканал France 2 снял репортаж про самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые уже работают на фронте.

Согласно репортажу, благодаря французским САУ ВСУ удалось уже уничтожить 80 единиц техники рашистов, притом что пока в Украине их всего 18 единиц и стреляли украинские солдаты только до 17 км, хотя максимальная дальность CAESAR составляет 42 км. Кстати, для наведения и коррекции артиллерийских установок украинские защитники используют дроны.

Напомним, CAESAR — это французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях. Максимальная дальность стрельбы САУ зависит от типа снаряда. Она способна делать 6 выстрелов в минуту. Её обслуживает экипаж из 4-5 человек.

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