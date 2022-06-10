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Белорусских школьников учат стрелять из лопаты

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  • 10.06.2022, 16:49
  • 6,596
Белорусских школьников учат стрелять из лопаты

Лукашисты снова отличились.

Социальные сети школ Гомельской области поделились тем, как проходят «учебно-полевые сборы» школьников 10 класса. В отличие от прошлых лет эти сборы отмечены практическими занятиями 10-классников: в этом году их учили копать окопы и стрелять из лопат, пишет «Флагшток».

Интересно, что сайты Симоничской школы Лельчицкого района и Домановичской школы Калинковичской района сборы назвали «военно-полевыми».

Вертикаль власти Лукашенко принимает значительные усилия для милитаризации общества. Одними из первых это на себе испытали школьники.

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