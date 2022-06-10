В блиндаж оккупантов полетел «сюрприз», сброшенный с квадрокоптера ВСУ 1 10.06.2022, 17:07

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Видеофакт.

Бойцы 15 Главного управления военной контрразведки СБУ уничтожили оккупантов с помощью квадрокоптера Autel в Запорожской области.

В блиндаж оккупантов полетел "сюрприз", сброшенный с квадрокоптера.

Сюрпризом оказалась ВОГ-17 - осколочная граната.

Видео опубликовал телеграм-канал Horevica.

У ВСУ есть сотни таких дронов, и их можно эффективно использовать для уничтожения вражеской армии.

Кроме того, такие дроны легко купить в любом интернет-магазине.

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