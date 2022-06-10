В блиндаж оккупантов полетел «сюрприз», сброшенный с квадрокоптера ВСУ

В блиндаж оккупантов полетел «сюрприз», сброшенный с квадрокоптера ВСУ1
- 10.06.2022, 17:07
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Видеофакт.
Бойцы 15 Главного управления военной контрразведки СБУ уничтожили оккупантов с помощью квадрокоптера Autel в Запорожской области.
В блиндаж оккупантов полетел "сюрприз", сброшенный с квадрокоптера.
Сюрпризом оказалась ВОГ-17 - осколочная граната.
Видео опубликовал телеграм-канал Horevica.
У ВСУ есть сотни таких дронов, и их можно эффективно использовать для уничтожения вражеской армии.
Кроме того, такие дроны легко купить в любом интернет-магазине.