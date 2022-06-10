Экологи оценили угрозы войны РФ в Украине для природы Беларуси 10.06.2022, 20:42

Антропогенная нагрузка на юг Беларуси будет увеличиваться.

Путинская война несёт угрозу в том числе и природе Беларуси. Так её оценивают экологи из объединения UWEC (Ukraine War Environmental Consequences Working group), созданного месяц назад. В него входят специалисты из пяти стран мира.

В интервью "Новой газете" экологический журналист Алексей Овчинников говорит, что Беларуси грозит экологическая катастрофа. Он отмечает, что оценить последствия войны сложно, так как практически все природоохранные организации в Беларуси ликвидированы, а активисты или арестованы, или вытеснены в эмиграцию.

Государство, по словам Овчинникова, скрывает информацию: "Так, например, весь юг Беларуси сегодня практически закрыт для посещения, доступ в леса для гражданских лиц запрещён. Поэтому мы можем только предполагать, что там происходит".

Вместе с тем он называет очевидные экологические угрозы для Беларуси: "Из непосредственного влияния можно отметить высокую вероятность попадания ракетного топлива в грунтовые воды, значительный удар по экосистемам юга Беларуси, вызванный активными военными манёврами в этом регионе. Также не стоит забывать, что на юге Беларуси находится Полесский радиационный заповедник, доступ к которому и раньше был ограничен. Что там происходит сегодня — загадка".

Как известно, с территории Беларуси российские войска проводили запуски ракет по Украине.

Овчинников подчеркивает, что антропогенная нагрузка на юг Беларуси, очевидно, будет увеличиваться. Это отрицательно повлияет на уникальные заповедные территории Полесья.

Между тем на юге Беларуси происходит смена климатических поясов, изменение экосистем и биоценозов, а также наблюдаются активные процессы опустынивания. Кроме того на юге чаще всего фиксируются аномальные погодные явления — например, температурные максимумы. По мнению Овчинникова, эти территории не должны использоваться как военный полигон и плацдарм для вторжения на территорию соседнего государства.

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