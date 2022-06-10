закрыть
11 июня 2022, суббота, 0:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с экипажем

3
  • 10.06.2022, 22:16
  • 4,116
ВСУ уничтожили две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с экипажем

ВСУ начали уничтожать оккупантов новейшей системой залпового огня «Ураган».

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования ДШВ ВСУ в Facebook, передает unian.net.

"Сегодня воинами противотанкового подразделения 90-го отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожено две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ начали уничтожать оккупантов новейшей системой залпового огня "Ураган". Внешне эта система подобна советскому "Урагану", но имеет ряд особенностей.

Как рассказали в 72 ОМБр, реактивная система оснащена цифровой системой управления огнем, включая систему обмена информацией на поле боя.

"Ураган" разнится от своего советского аналога. В частности, если говорить о "начинке", украинская РСЗО получила цифровую систему управления огнем, позволяющую принимать целеуказание от БПЛА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко