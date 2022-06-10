ВСУ уничтожили две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с экипажем

ВСУ уничтожили две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с экипажем3
- 10.06.2022, 22:16
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ВСУ начали уничтожать оккупантов новейшей системой залпового огня «Ураган».
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем.
Об этом говорится в сообщении на странице Командования ДШВ ВСУ в Facebook, передает unian.net.
"Сегодня воинами противотанкового подразделения 90-го отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины старшего лейтенанта Ивана Зубкова 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожено две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем", - говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ начали уничтожать оккупантов новейшей системой залпового огня "Ураган". Внешне эта система подобна советскому "Урагану", но имеет ряд особенностей.
Как рассказали в 72 ОМБр, реактивная система оснащена цифровой системой управления огнем, включая систему обмена информацией на поле боя.
"Ураган" разнится от своего советского аналога. В частности, если говорить о "начинке", украинская РСЗО получила цифровую систему управления огнем, позволяющую принимать целеуказание от БПЛА.