Свежая сводка Генштаба ВСУ 11.06.2022, 8:29

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Сохраняется угроза удара из Беларуси.

Армия Беларуси до 18 июня проведет проверку боевой готовности своих подразделений, а к 8 июля состоится закрытие воздушного пространства над южной частью страны.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 11 июня.

На Волынском и Полесском направлениях 7 вражеских БТГр продолжают охранять участок государственной границы с Украиной. Генштаб не исключают вероятных ударов оккупантов с территории Беларуси, поскольку до 18 июня состоится проверка боевой готовности подразделений ВС РБ. Более того, к 8 июля будет закрыто воздушное пространство над южной частью страны.

На Сиверском направлении ВС РФ обстреливали из минометов позиции наших войск в приграничных районах Сумской области. На Славянском направлении захватчики концентрируют силы для возобновления наступления на Славянск. В этом районе фронта враг ведет штурмовые действия вблизи Пасека – Богородичное. Как предупреждают в Генштабе, оккупантам удалось закрепиться в окрестностях Богородичного.

На Лиманском направлении оккупанты также накапливают резервы, топливо и боеприпасы для дальнейшего наступления на Северск и Славянск. На Северодонецком направлении враг продолжает вести штурм областного центра и проводить наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Оккупанты имеют частичный успех – им удалось закрепиться на северной окраине населенного пункта Орехово.

На Бахмутском направлении захватчики готовятся к наступлению на Николаевку и Камышеваху. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ применяют артиллерию и авиацию для препятствия передислокации украинских резервов на важные участки фронта.

На Южнобужском направлении оккупанты держат позиционную оборону, а также совершенствуют второй и третий рубеж обороны. В Черном море продолжается блокировка судоходства, а в акватории расположены корабли ЧМФ РФ, нацелившие на Украину 40 крылатых ракет.

Генштаб ВСУ также отмечает, что на востоке страны в сутки украинские военнослужащие отбили 14 атак и уничтожили:

4 танка;

2 артиллерийские системы;

11 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники;

состав с боеприпасами противника.

Подраздели ПВО, в свою очередь, за прошедшие сутки сбили 4 БПЛА "Орлан-10".

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