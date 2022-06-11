Свежая сводка Генштаба ВСУ
- 11.06.2022, 8:29
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Сохраняется угроза удара из Беларуси.
Армия Беларуси до 18 июня проведет проверку боевой готовности своих подразделений, а к 8 июля состоится закрытие воздушного пространства над южной частью страны.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 11 июня.
На Волынском и Полесском направлениях 7 вражеских БТГр продолжают охранять участок государственной границы с Украиной. Генштаб не исключают вероятных ударов оккупантов с территории Беларуси, поскольку до 18 июня состоится проверка боевой готовности подразделений ВС РБ. Более того, к 8 июля будет закрыто воздушное пространство над южной частью страны.
На Сиверском направлении ВС РФ обстреливали из минометов позиции наших войск в приграничных районах Сумской области. На Славянском направлении захватчики концентрируют силы для возобновления наступления на Славянск. В этом районе фронта враг ведет штурмовые действия вблизи Пасека – Богородичное. Как предупреждают в Генштабе, оккупантам удалось закрепиться в окрестностях Богородичного.
На Лиманском направлении оккупанты также накапливают резервы, топливо и боеприпасы для дальнейшего наступления на Северск и Славянск. На Северодонецком направлении враг продолжает вести штурм областного центра и проводить наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Оккупанты имеют частичный успех – им удалось закрепиться на северной окраине населенного пункта Орехово.
На Бахмутском направлении захватчики готовятся к наступлению на Николаевку и Камышеваху. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ВС РФ применяют артиллерию и авиацию для препятствия передислокации украинских резервов на важные участки фронта.
На Южнобужском направлении оккупанты держат позиционную оборону, а также совершенствуют второй и третий рубеж обороны. В Черном море продолжается блокировка судоходства, а в акватории расположены корабли ЧМФ РФ, нацелившие на Украину 40 крылатых ракет.
Генштаб ВСУ также отмечает, что на востоке страны в сутки украинские военнослужащие отбили 14 атак и уничтожили:
4 танка;
2 артиллерийские системы;
11 боевых бронированных машин;
3 единицы автомобильной техники;
состав с боеприпасами противника.
Подраздели ПВО, в свою очередь, за прошедшие сутки сбили 4 БПЛА "Орлан-10".