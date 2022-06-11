Шольц призвал начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС 2 11.06.2022, 15:12

По мнению немецкого канцлера, страна выполнила все требования для вступления.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал немедленно начать переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, поскольку страна выполнила соответствующие требования, передает агентство dpa в субботу, 11 июня, передает DW.

"Переговоры о присоединении, которые были обещаны два года назад, должны начаться сейчас. В любом случае я буду активно за это выступать", - заявил Шольц по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски в Скопье.

По словам канцлера, Германия серьезно относится к интеграции западно-балканских государств в Европейский Союз. "ЕС дал слово, в частности, Северной Македонии, которая выполнила все требования для начала переговоров о присоединении", - напомнил Шольц, отметивший "политическую волю", которая позволила стране достичь взаимопонимания с Грецией. "Мы, как Европейский Союз, также обязаны выполнять наши собственные обещания", - призвал Шольц.

Канцлер также указал, что Северная Македония поддерживает позицию ЕС и санкции против России. "Это еще одно доказательство того, насколько твердо Северная Македония придерживается европейских ценностей и готова их отстаивать", - сказал Шольц.

Северная Македония ожидает начала переговоров в июне

Как передает dpa, премьер-министр Северной Македонии Ковачевски выразил надежду, что июньский саммит Евросоюза подтвердит начало переговоров о вступлении страны в ЕС. "Мы ожидаем шага, которого заслуживаем. Визит канцлера Шольца является убедительным сигналом того, что Берлин признает, что мы соответствуем критериям для начала переговоров о вступлении", - сказал он.

Северная Македония уже 17 лет находится в статусе кандидата на вступление в ЕС, напоминает dpa. В июле 2020 года Еврокомиссия фактически дала зеленый свет переговорам, но они были заблокированы Болгарией из-за спора о правах болгарского меньшинства в Северной Македонии.

"Мы видим, что в Болгарии есть политическая нестабильность, мы не имеем на это никакого влияния, мы не можем это комментировать или интерпретировать", - сказал Ковачевски по итогам переговоров с Шольцем. По словам македонского премьера, страна ведет переговоры с Болгарией об устранении препятствий для вступления в ЕС, но каких-то конкретных договоренностей в совместном документе пока не было зафиксировано.

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