Штурмовики Закарпатского легиона превратили в металлолом очередной российский танк

Штурмовики Закарпатского легиона превратили в металлолом очередной российский танк1
- 11.06.2022, 17:23
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Российская техника продолжает гореть на украинской земле.
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады превратили в металлолом очередной российский танк. Своими результатами воины похвастались на facebook-странице бригады.
"Разрыв башни в воздухе! Встретились как-то руZZкий танк и штурмовики 128 бригады...", – подписали фото украинские защитники.
128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Находится в составе оперативного командования "Запад".