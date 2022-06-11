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Генштаб ВСУ: Беларусь приводит свои подразделения к высшей степени боевой готовности

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  • 11.06.2022, 19:25
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Генштаб ВСУ: Беларусь приводит свои подразделения к высшей степени боевой готовности

Отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных.

Идут 108-ые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях, в ходе «проверки боевой готовности» вооруженных сил Беларуси, производится приведение подразделений к высшей степени боевой готовности.

Отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных, проводятся занятия по хранению вооружение и военной техники.

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