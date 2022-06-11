Раздача паспортов РФ в Херсоне с треском провалилась 13 11.06.2022, 19:36

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о провале кампании по раздаче российских паспортов во временно оккупированном Херсоне. Желающих взять "документ" нашлось немного – гауляйтер Владимир Сальдо и еще 22 человека, пишет liga.net.

"Раздача российских паспортов оккупантами в Херсоне проваливается. Так провалятся и другие реконструкции прошлого с построением СССР 2.0, которые пытается воплощать в жизнь Россия. С Украиной такого сценария не будет", – заявил Ермак, напомнив, что Херсон – это Украина.

Сегодня российский пропагандистский ресурс РИА Новости сообщил, что во временно оккупированном Херсоне незаконно выдали первые паспорта РФ. Помимо местного гауляйтера Сальдо, желающих получить "документ" нашлось немного – 22 человека.

При этом, как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что во временно оккупированном Херсоне за паспортами РФ якобы выстроилась очередь из 4000 человек.

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