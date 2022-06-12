Что известно о белорусах, которые воюют на стороне РФ против Украины 4 12.06.2022, 9:21

5,232

Режим всячески способствует их участию в агрессии против соседней страны.

В составе российских ЧВК в Украине есть и белорусы. Украинским спецслужбам известно о нескольких погибших. Двух выходцев из РБ подозревают в преступлениях против мирного населения, пишет DW.

В конце мая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что в Беларуси хоронят военных, которые подписали контракты с частными российскими военными компаниями (ЧВК) и участвовали в войне против Украины. Как утверждалось, похороны контрактников прошли в Марьиной Горке (Минская область) и Осиповичах (Могилевская область). Имена погибших не назывались.

Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что двое уроженцев Беларуси из российской ЧВК Вагнера подозреваются в преступлениях против мирного населения в Киевской области. Что известно о белорусах, воюющих на стороне РФ?

Пять уроженцев Беларуси погибли, воюя на стороне России

1 июня «Радыё Свабода» опубликовало сообщение о пятерых погибших уроженцах Беларуси, воевавших в Украине на стороне России. Трое — Павел Евглевский (51 год), Петр Лузанов (33 года) и Илья Курналев (21 год) — жили в Донецке. Известно также, что Евглевский командовал батальоном так называемой «народной милиции «ДНР», а Лузанов служил в в/ч 08805 в Донецке. Еще один погибший этнический белорус, Владислав Чернов (25 лет), жил в Тамбовской области и служил в ВС РФ по контракту.

Как сообщали СМИ, 12 мая над городом Попасная (Луганская область, Украина) был сбит самолет полковника авиации РБ в отставке Николая Маркова. 63-летний отставник служил по контракту в одной из российских ЧВК. Маркова похоронили 17 мая в городе Лида.

Официального подтверждения или опровержения этой информации от белорусских властей до сих пор не было, ничего об этом не пишут и государственные СМИ. Также есть сведения об участии в боевых действиях на стороне России 55-летнего белорусского генерал-майора Александра Карева. В ВС Беларуси он занимал должность заместителя командующего ВВС и ПВО, в конце 2021 года был уволен в запас по выслуге лет.

Двух белорусов из ЧВК Вагнера обвиняют в военных преступлениях

О белорусах, воюющих в Украине в составе российских ЧВК, недавно сообщала СБУ в связи с расследованием преступлений против мирного населения в Киевской области. СБУ утверждает, что установила личности восьми подозреваемых, пятеро из них — военнослужащие из РФ, трое — бойцы ЧВК Вагнера.

Среди них — выходцы из Беларуси Александр Ступницкий и Сергей Сазанов.

Им инкриминируется 14 эпизодов: убийства гражданских лиц, обстрелы и уничтожение жилых домов, пытки и незаконное содержание людей в подвалах без еды и воды, похищение имущества. В том числе речь идет об убийстве старосты деревни Матыжин Ольги Сухенко и ее семьи.

Как известно, власти РФ отрицают как само существование в стране частных военных компаний, так и их участие в войне в Украине. «На Украине ничего подобного не наблюдается, только огромное количество наемников из западных стран. Думаю, что разговоры о наличии «Вагнера» на Украине обусловлены именно желанием отвлечь внимание от того, что делают наши западные коллеги», — пояснил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Между тем различные расследования не раз показывали, что российские ЧВК в последнее время активно вербуют наемников. «Для того чтобы увеличить количество бойцов, требуются и вагнеровцы, и южные осетины, и кадыровцы», — отмечает аналитик Российской Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Что известно о белорусах из ЧВК Вагнера?

О связях белорусов с ЧВК Вагнера известно давно. Еще в 2018—19 годах СБУ сообщала об 11 «вагнеровцах» с белорусским паспортом, в том числе об Александре Ступницком и Сергее Сазанове, которых сейчас подозревают в военных преступлениях в Киевской области.

«ЧВК — это самая закрытая часть истории, которая касается участия белорусов в войне на Донбассе и других конфликтах на стороне России. «Вагнеровцы», информация о которых появлялась в публичном пространстве, в основном, профессиональные военные или силовики, многие из них десятилетиями служили в правоохранительных органах. Тот же Сазанов, который сейчас засветился в обвинениях СБУ, 17 лет прослужил в правоохранительной системе», — отмечает в беседе с DW один из авторов книги «Белорусский Донбасс», журналист Игорь Ильяш.

И отмечает, что есть множество доказательств того, что бойцы ЧВК Вагнера открыто приезжали в Беларусь, посещали родственников, жили в стране и, вопреки всем заявлениям белорусских спецслужб и правоохранительных органов, у них не было никаких проблем с законом.

Белорусы из ЧВК Вангера могли бы сидеть в тюрьме

«Важно отметить, что двое бойцов ЧВК Вагнера, Александр Ступницкий и Сергей Сазанов, которых сейчас подозревают в преступлениях, совершенных в Киевской области, жили либо часто приезжали в Беларусь уже после того, как стали наемниками. Более того, по моим данным, Ступницкий менял паспорт в РБ уже даже после того, как в 2018 году засветился в докладе СБУ. Если бы белорусские спецслужбы не закрывали на это глаза, эти люди могли бы сейчас быть за решеткой в Беларуси, а не совершать преступления в Украине», — уверен Ильяш.

Насколько известно, ни одного уголовного дела за наемничество в отношении белорусов, связанных с ЧВК Вагнера, не возбуждено. Никаких комментариев белорусских властей о причастности граждан РБ к военным преступлениям в Украине тоже не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».