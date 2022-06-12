Генштаб ВСУ: Беларусь на украинской границе разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы

Генштаб ВСУ: Беларусь на украинской границе разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы2
- 12.06.2022, 9:36
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Украинские военные рассказали об активности военных на белорусской территории.
Беларусь на границе с Украиной разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, сообщил в своей утренней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.
По сообщению Генштаба ВСУ:
«В приграничных районах Республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы».