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Генштаб ВСУ: Беларусь на украинской границе разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы

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  • 12.06.2022, 9:36
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Генштаб ВСУ: Беларусь на украинской границе разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы

Украинские военные рассказали об активности военных на белорусской территории.

Беларусь на границе с Украиной разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, сообщил в своей утренней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

По сообщению Генштаба ВСУ:

«В приграничных районах Республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы».

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