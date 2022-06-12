ВСУ накрыли командный пункт с «кадыровцами» в Рубежном 1 12.06.2022, 11:06

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Что об этом известно.

Украинские защитники атаковали командный пункт с чеченцами в Рубежном и скопление так называемых "вагнеровцев" в Стаханове Луганской области.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем утреннем видеообращении в Telegram.

"Защитники наши держат оборону, они очень мотивированы, потому что большей мотивации, чем защищать своих близких и землю нет. Мотивация россиян ясна – это просто уничтожение всех украинцев, всех городов, домов тотально. Поэтому наши крепко держат линию обороны. Более того, есть промежуточные, но хорошие новости", – рассказал Гайдай.

"В Стаханове "накрыли" центр, где были "вагнеровцы", все погибли. В Северодонецке россияне пытались провести какое-то совещание в доме химиков, так же само что-то пошло у них не так, есть погибшие и раненые. В Рубежном командный пункт с чечней "накрыли". То есть никто не сидит и просто не наблюдает, как они разрушают наши города и села", – добавил он.

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