Бункерный параноик: почему психическое здоровье Путина вызывает тревогу 12 12.06.2022, 20:38

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Странности в поведении российского диктатора начали проявляться задолго до войны с Украиной.

Физическое состояние Владимира Путина стало поводом для пытливого анализа в силу политических причин, кроме того, психическое состояние президента РФ у многих вызывает тревогу на фоне многочисленных угроз Кремля пустить в ход ядерное оружие. Неоднократно сообщалось, что российский диктатор с начала пандемии COVID-19 укрылся в бункере, общаясь с крайне ограниченным числом "единомышленников", которые всецело поддерживают его агрессивные планы.

Сайт "Апостроф" попытался разобраться, о чем свидетельствует диагноз бункерного параноика.

"Лунообразное лицо" – это, действительно, признак эндокринных нарушений, вызывающих специфические жировые отложения, которые и меняют соответствующим образом форму лица и шеи. Под эти изменения уместно так же упомянуть и слухи об онкологическом заболевании Путина – опухоль гипофиза или надпочечников могут вызывать подобные нарушения. Но меня как психиатра и гражданина Украины больше волнует психическое состояние российского президента. Особенно с учетом того, что от него зависит будущее всего мира, как бы это не было ужасно", - отметил в разговоре с "Апострофом" киевский врач-психиатр Антон Михайлов.

По словам медика, странности в поведении российского диктатора начали проявляться задолго до войны с Украиной: сомнительные шутки "ниже пояса", признаки параноидального поведения в виде отказа надевать на международных конференциях тематическую одежду для общего фото, использование актеров или сотрудников ФСО, изображавших из себя разного рода массовку, и даже убиравших за ним экскременты.

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