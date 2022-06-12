Украинские артиллеристы показали работу американских гаубиц М777 на передовой 3 12.06.2022, 21:17

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Видеофакт.

Военные с 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола мастерски используют гаубицы из США.

Вооруженные силы Украины продолжают мужественно защищать украинские земли и выбивать российских оккупантов. Помогает им в этом вооружение, которое нам поставляют международные партнеры.

Так, в частности, 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола продемонстрировала работу американских гаубиц М777 на передовой в Украине.

Эпическое видео с использованием иностранной артиллерии обнародовано в Facebook бригады.

"Защита Украины - наше призвание! Меньше вражеских позиций, меньше Градов, танков и другой техники оккупантов и больше уверенности в нашей победе становится... когда работают они - боги войны - бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Слава Украине!"- говорится в подписи к видео.

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