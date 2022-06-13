На южном направлении ВСУ уничтожили 22 вражеских военных и восемь единиц техники
- 13.06.2022, 7:35
Враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха.
Украинское оперативное командование Юг сообщает что за сутки на южном направлении уничтожили 22 российских оккупантов и вражескую технику.
«С нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям», — сообщили в командовании.
Всего за сутки ликвидировали:
22 российских военных;
3 танка Т-62;
2 БМП;
3 единицы автомобильной техники.
В то же время, российские войска продолжают хаотично обстреливать из артиллерии Николаевскую область, чтобы «скрыть существенные уступки по территории области».
В командовании сообщили также, что жители Херсона проигнорировали празднование так называемого «Дня России».
«В своих обычаях рашисты привезли заангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были напрасны — на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей», — сообщили в командовании Юг.