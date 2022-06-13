Журналисты сравнили цены на продукты на АЗС с обычным магазином 1 13.06.2022, 9:45

2,310

Сколько придется переплатить за еду на заправке?

Не секрет, что современные АЗС уже давно не те одинокие бензоколонки, главной задачей которых была именно заправка. Сегодня это целые комплексы с кафе и едва ли не полноценными магазинами, которые успешно формируют кассу. Это и в самом деле в некоторых случаях удобно, а иногда у магазинов на АЗС просто нет альтернативы.

Правда, отзывы о ценах на продукты часто вовсе не позитивные. Сайт abw.by проверил, насколько ценники на заправочных станциях отличаются от обычных магазинных.

Поскольку в сравнении участвовали не все сети АЗС, мы намеренно не стали указывать их названия, как скрыли и имя "эталонной" сети традиционных магазинов. В сухом сравнении – три корзины продуктов, с точки зрения "нормальной" еды во многом бестолковых, но и продукты на всю семью никто на заправках не покупает.

Как видно из таблицы, почти на все на АЗС цены больше, чем в обычном магазине. Разница в стоимости отдельных продуктов вроде йогурта совсем небольшая, но за некоторые позиции, например ту же Coca-Cola, придется заплатить едва ли не в два раза больше. При этом глазированный сырок и сыр почему-то оказались даже дешевле, чем если бы мы покупали их в гипермаркете!

Итого весь перечисленный набор продуктов на АЗС потянул на 66,53 руб., те же продукты в магазине стоили бы 49,8 рубля. В среднем получается примерно на 33%

Сравнение цен на второй АЗС тоже получилось не в ее пользу. На продукты в магазине на заправке пришлось бы потратить 103,01 руб., в обычном магазине – 86,77. Чипсы и напитки получились заметно дороже, зато сыр, консервы или крабовые палочки можно прихватить домой без мук совести. Итого разница в ценах составляет почти 19%.

В общем, если хотите утолить жажду популярным газированным напитком, будьте готовы заметно переплатить. Хотя больше всего из списка выбивается кофе: его покупка обойдется более чем в два раза дороже. Итоговый чек таков: 112,48 руб. за продукты с АЗС и 83,06 руб. за те же продукты из обычного магазина – общая разница порядка 35%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».