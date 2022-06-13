Более 2 600 фур скопилось на границе Беларуси со странами ЕС

Более 2 600 фур скопилось на границе Беларуси со странами ЕС2
- 13.06.2022, 12:04
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Наибольшее число грузовиков находится в очереди на границе с Литвой.
Более 2 600 большегрузов находятся в очереди на выезд из Беларуси в страны Евросоюза, сообщили в Госпогранкомитете.
По состоянию на 10:00 наибольшее число грузовиков находится в очереди на границе с Литвой: в пункте пропуска «Каменный Лог» – более 780 фур, в «Котловке» – 590, в «Беняконях» – свыше 400, в «Привалке» – 320, в «Видзах» – 70.
На белорусско-латвийской границе свыше 70 большегрузов находятся в очереди на выезд в «Урбанах» и около 30 – в «Григоровщине».
На белорусско-польской границе в «Берестовице» скопилось 400 фур.