Выгодно ли сейчас везти машину из Европы? 2 13.06.2022, 12:46

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Журналисты рассказали о трагедии белорусского авторынка.

Цены на новые авто, кажется, сошли с ума. Когда за ранее считавшийся условно бюджетным Renault Duster нынче просят $35000, невольно возникает мысль-вопрос: «А может, дешевле будет привезти из-за границы?» OficceLife решил сравнить цены на популярные модели у нас и «у них».

Все цены будут указаны сразу в евро по курсу на день написания статьи (8 июня евро стоил 2,76 рубля).

Hyundai SantaFe 2.2D (199 л.с.) с полным приводом сейчас у нашего дилера стоит 53 460 евро. В Германии за такую же версию просят всего лишь 45 900 евро. А если вычесть НДС — то 38 571 евро. Правда, возможны нюансы в комплектациях — европейская машина, например, будет упакована полным набором активных ассистентов вождения: адаптивный круиз с функцией удержания полосы движения и многое другое. Если суметь вернуть НДС и попробовать привезти такую машину в Беларусь, то на таможне придется отдать 18 500 евро. Итого — 57 000 евро без учета доставки. Невыгодно.

Renault Duster. Как мы уже сказали, в топовой комплектации Business на сайте импортера автомобиль сейчас стоит без малого 34 680 евро. Это версия с 1,3-литровым турбомотором, вариатором и полным приводом. Плюс цвет золотистый металлик. В Германии такой же Duster, но уже под маркой Dacia, стоит… 24 000 евро. Таможенная пошлина составит 11 520 евро (или 9500 евро без НДС). Уже теплее. Особенно в свете ухода марки Renault с российского рынка.

Lada 4×4 Legend у нас в максимальной версии оценивается в 14 460 евро. А вот в Германии версия Urban (отличается более комфортным салоном и другими бамперами) стоит не меньше 17 890 евро. Даже с вычетом НДС таможенная пошлина составит 7200 евро, что делает покупку легендарной «Нивы» абсолютно бессмысленным предприятием. Мы вообще до сих пор удивляемся, почему в Европе готовы платить такие деньги за внедорожник, который видели еще динозавры.

Volkswagen Polo в Германии продается исключительно в виде хетчбэка, поэтому перейдем сразу к модели Tiguan, которая по цене приблизилась к Touareg трехлетней давности. Для сравнения возьмем версию с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. и полным приводом. Стоит такая машина минимум 46 720 евро. А у себя на родине подобный Tiguan потянет на 35 940 евро. Или 30 200 евро без НДС. Таможенная пошлина составит 14 500 евро. В сумме получится 44 700 евро. Еще 2000 остается на доставку. Впрочем, справедливости ради скажем, что топовые Tiguan в Германии доходят до 80 000 евро. Но столько просят за максимально упакованные 320-сильные R-версии. У нас цена заканчивается на 58 000 евро, но это без учета дополнительных опций.

Минуточку! А как же быть с Polo все же? Ну ладно — как вариант можно предложить Volkswagen Taigo. В Европе его называют компактным SUV-купе. По факту это тот же Polo с пятидверным кузовом, но чуть более выступающей и покатой задней частью. Плюс пластиковый обвес, имитирующий принадлежность к кроссоверам. Базовая версия такого псевдовнедорожного псевдокупе стоит от 19 865 евро. Без НДС — 16 700 евро. Таможенная пошлина составит 8000 евро. Итоговая цена — почти 25 000 евро. Дорого. Правда, у нас базовый Polo уже дотянул до 18 430 евро. А в топовой комплектации прыгает до 25 400 евро!

Расчеты пусть немного грубоваты, но тем не менее позволяют оценить масштаб трагедии белорусского авторынка. 18 тыс. евро за бюджетный хетчбэк народной марки в Германии — это одно. А когда он столько же стоит в Беларуси — это совсем другое. Добавьте сюда уже развернувшийся дефицит новых авто и уход из России автопроизводителей, и можно получить в перспективе новый виток популярности «свежачка» от трех до пяти лет из Европы.

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