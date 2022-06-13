Ученые создали устройство для беспроводной «мысленной связи» 13.06.2022, 14:03

Исследователи подтвердили возможность дистанционного управления силой мысли.

Китайские ученые представили электромагнитную метаповерхность с интерфейсом мозг-компьютер, управляемую с помощью сигналов мозга напрямую и неинвазивно. Разработка описана в статье в научном журнале eLight .

В своей работе ученые разработали и экспериментально подтвердили возможность беспроводной «мысленной связи» и дистанционного управления «силой мысли». Для работы устройства используются неинвазивные электроды, которые считывают ЭЭГ с помощью метода вызванного потенциала на волне P300.

Перед оператором нейроинтерфейса устанавливается графический экран, на котором отображаются команды для выполнения различных действий или, в случае беспроводной связи, буквы. Когда оператор концентрируется на одной из команд, сигнал от мозга, считывается нейроинтерфейсом.

В качестве демонстрации прототипа исследователи показали беспроводную передачу текста от одного оператора к другому в системе связи на основе метаповерхности. Когда целевая буква декодируется из сигнала ЭЭГ, на метаповерхности выполняется последовательность кодирования на основе ASCII для переключения изменяющихся во времени режимов, манипулируя метаповерхностью для отправки информации в пространство. Система второго оператора принимает, демодулирует сигнал и представляет результат на графическом дисплее.

Отмечается, что при работе опытного оператора нейроинтерфейса среднее время ввода каждого символа составляет около 5 с. Разработчики говорят, что его можно улучшить, используя алгоритмы быстрого набора текста.

«Представленная работа, объединяющая электромагнитное волновое пространство и нейроинтерфейс, может открыть новое направление для изучения глубокой интеграции метаповерхности, интеллекта человеческого мозга и искусственного интеллекта для создания новых поколений биоинтеллектуальных метаповерхностных систем», — отмечают исследователи.

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