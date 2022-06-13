ВСУ продолжают уничтожать офицеров армии оккупантов

ВСУ продолжают уничтожать офицеров армии оккупантов7
- 13.06.2022, 17:35
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Украинские бойцы дают достойный отпор противнику.
Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.
Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили еще пять офицеров армии захватчиков, а именно:
• капитан Александр Александров;
• командир десантно – штурмовой роты десантно – штурмового батальона 155 обрмп капитан Андрей Иванов;
• старший лейтенант Максим Селютин из орловской области;
• старший лейтенант Андрей Бобко из Твери;
• лейтенант Дмитрий Петров из марий эл;
• лейтенант Максим Моисеев из тамбовской области.