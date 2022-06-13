ВСУ продолжают уничтожать офицеров армии оккупантов 7 13.06.2022, 17:35

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Украинские бойцы дают достойный отпор противнику.

Армия оккупантов продолжает терять своих офицеров в войне против Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Так, по данным СтратКома ВСУ, украинские воины уничтожили еще пять офицеров армии захватчиков, а именно:

• капитан Александр Александров;

• командир десантно – штурмовой роты десантно – штурмового батальона 155 обрмп капитан Андрей Иванов;

• старший лейтенант Максим Селютин из орловской области;

• старший лейтенант Андрей Бобко из Твери;

• лейтенант Дмитрий Петров из марий эл;

• лейтенант Максим Моисеев из тамбовской области.

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