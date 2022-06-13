закрыть
13 июня 2022, понедельник, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Грузинский легион ВСУ ударом «Стугны» уничтожил вражеский танк с расстояния 5 км

1
  • 13.06.2022, 20:34
  • 4,172
Грузинский легион ВСУ ударом «Стугны» уничтожил вражеский танк с расстояния 5 км

Видеофакт.

Вражеская техника продолжает гореть на украинской земле. На этот раз в кадр попала филигранная работа украинских военнослужащих Грузинского национального легиона.

Видео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.

– Досмотрите до конца. Один из самых длинных выстрелов Стугны, – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что вражеская цель находилась на расстоянии более 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела к цели не менее 22 секунды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Погнали наши городских
Погнали наши городских Ирина Халип
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину Олег Жданов
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию
О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию Леонид Невзлин
Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко