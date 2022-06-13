Грузинский легион ВСУ ударом «Стугны» уничтожил вражеский танк с расстояния 5 км

Грузинский легион ВСУ ударом «Стугны» уничтожил вражеский танк с расстояния 5 км1
- 13.06.2022, 20:34
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Видеофакт.
Вражеская техника продолжает гореть на украинской земле. На этот раз в кадр попала филигранная работа украинских военнослужащих Грузинского национального легиона.
Видео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.
– Досмотрите до конца. Один из самых длинных выстрелов Стугны, – говорится в сообщении.
В комментариях пользователи соцсети отметили, что вражеская цель находилась на расстоянии более 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела к цели не менее 22 секунды.
Wait for it. One of the longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv— Georgian Legion (@georgian_legion) June 13, 2022