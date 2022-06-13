Грузинский легион ВСУ ударом «Стугны» уничтожил вражеский танк с расстояния 5 км 1 13.06.2022, 20:34

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Видеофакт.

Вражеская техника продолжает гореть на украинской земле. На этот раз в кадр попала филигранная работа украинских военнослужащих Грузинского национального легиона.

Видео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.

– Досмотрите до конца. Один из самых длинных выстрелов Стугны, – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи соцсети отметили, что вражеская цель находилась на расстоянии более 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела к цели не менее 22 секунды.

Wait for it. One of the longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv — Georgian Legion (@georgian_legion) June 13, 2022

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