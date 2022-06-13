Американский брокер Interactive Brokers запретил белорусам покупать акции компаний из ЕС 1 13.06.2022, 22:03

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Это связано с санкциями.

Граждане России и Беларуси не смогут покупать акции компаний из Евросоюза через американский брокер Interactive Brokers, сообщает Frank Media со ссылкой на письмо брокера. Ограничения вступают в силу вечером 13 июня.

«В целях соблюдения данных санкций, клиенты Interactive Brokers, которые являются гражданами или проживают в России и Беларуси, а также российские и белорусские юридические лица теперь не смогут открывать новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами ЕС. Кроме того, запрещены входящие и исходящие переводы», – цитирует издание письмо.

Interactive Brokers объясняет свое решение санкциями, действующими в отношении России и Беларуси со стороны стран ЕС, США и Великобритании из-за вторжения России в Украину.

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