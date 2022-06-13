Россия теряет миллионеров 1 13.06.2022, 23:09

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Более 15 тысяч состоятельных россиян в этом году покинут страну.

Более 15 тысяч состоятельных россиян в этом году покинут страну из-за агрессии РФ против Украины. Такой прогноз опубликовало аналитическое агентство Henley&Partners. Отмечается, что Великобритания и США стали гораздо менее удобными странами для граждан России. Теперь там могут возникнуть вопросы по поводу богатства этих людей. Поэтому их больше всего будут привлекать Объединенные Арабские Эмираты, Мальта, Монако и Маврикий. Предполагается, что там лишних вопросов задавать не будут.

"Россия теряет миллионеров", — пишут авторы исследования. Они обращают внимание на то, что состоятельные люди эмигрируют из России в течение последнего десятилетия. И с каждым годом их количество растет. Аналитики полагают, что такая тенденция должна быть сигналом для властей, "ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна". "Развалу крупных стран обычно предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", — добавляют они.

В исследовании упоминается и Украина. Прогнозируется, что у нее будут наибольшие потери состоятельных лиц в процентном отношении к населению. Ожидается, что к концу 2022 года из Украины уедут 2800 миллионеров, а это 42% от их количества.

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