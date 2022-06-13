Украинцы уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и подразделение МТО оккупантов
- 13.06.2022, 23:13
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В ролике заметно, как пылают по меньшей мере семь единиц техники.
Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск нанесли существенный удар по оккупантам. Они взорвали батарею РСЗО "Ураган" вместе с подразделением материально-технического обеспечения.
Об успешной работе 81-й бригады рассказали в пресс-центре Генштаба Вооруженных сил Украины.
"Эффективное применение артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины по уничтожению батареи РСЗО БМ-27 "Ураган" вместе со специальными машинами и подразделением материально-технического обеспечения ВС РФ, где оккупанты в полевых условиях заправляли и обслуживали военную технику", — написали в Генштабе.
К посту прикрепили ролик, в котором демонстрируются последствия удара. На видео заметно как минимум семь уничтоженных единиц техники. Среди них есть "Ураганы" и автокран.