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Украинцы уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и подразделение МТО оккупантов

  • 13.06.2022, 23:13
  • 1,868
Украинцы уничтожили батарею РСЗО «Ураган» и подразделение МТО оккупантов

В ролике заметно, как пылают по меньшей мере семь единиц техники.

Воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск нанесли существенный удар по оккупантам. Они взорвали батарею РСЗО "Ураган" вместе с подразделением материально-технического обеспечения.

Об успешной работе 81-й бригады рассказали в пресс-центре Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Эффективное применение артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины по уничтожению батареи РСЗО БМ-27 "Ураган" вместе со специальными машинами и подразделением материально-технического обеспечения ВС РФ, где оккупанты в полевых условиях заправляли и обслуживали военную технику", — написали в Генштабе.

К посту прикрепили ролик, в котором демонстрируются последствия удара. На видео заметно как минимум семь уничтоженных единиц техники. Среди них есть "Ураганы" и автокран.

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