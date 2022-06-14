Львовские десантники уничтожили танк и БМП оккупантов
- 14.06.2022, 10:59
- 2,466
Видеофакт.
Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк и боевую машину пехоты российских захватчиков при помощи противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П».
Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ.
«Воины-противотанкисты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк и боевую машину пехоты российских оккупантов. На видео зафиксировано, как Львовские десантники, применяя противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П», мастерски уничтожают вражескую боевую технику», - говорится в сообщении.