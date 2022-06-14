Львовские десантники уничтожили танк и БМП оккупантов 14.06.2022, 10:59

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Видеофакт.

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк и боевую машину пехоты российских захватчиков при помощи противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П».

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ.

«Воины-противотанкисты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк и боевую машину пехоты российских оккупантов. На видео зафиксировано, как Львовские десантники, применяя противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П», мастерски уничтожают вражескую боевую технику», - говорится в сообщении.

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