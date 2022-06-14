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Оккупанты хотели сдать на лом детали из собственной дорогой техники

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  • 14.06.2022, 11:36
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Оккупанты хотели сдать на лом детали из собственной дорогой техники

Захватчики не желали попасть на передовые позиции.

На Донетчине российские оккупанты хотели сдать на лом комплектующие к собственному комплексу ПВО.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Для того, чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Для этого они сняли с боевых машин "Тор-М2" блоки управления и решили продать их в пункт приема драгоценных металлов.

Однако в пункте приема лома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о них в так называемое "МГБ ДНР".

"Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков будто бы боевыми действиями, а оккупанты-"бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой", - сказано в сообщении.

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