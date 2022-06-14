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Украинец рассказал, как угнал российский «Урал» с оружием

  • 14.06.2022, 12:07
  • 3,818
Украинец рассказал, как угнал российский «Урал» с оружием

Машину он передал ВСУ.

Житель села Пироговичи Киевской области Виталий «Доллар» угнал пустой российский бронеавтомобиль «Урал», спрятал его и передал Вооруженным силам Украины, пишет nv.ua.

Виталий «Доллар» в начале полномасштабного российского вторжения вместе с товарищем пошел в военкомат в райцентр Иванков Киевской области. Когда мужчины возвращались, рядом уже шел бой. Они увидели пустой российский «Урал» и угнали его. Уже в деревне оказалось, что бронеавтомобиль полон оружия.

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