Иностранные компании отказываются от работы с «Гродно Азот» 1 14.06.2022, 12:45

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Eсть проблемы с переводами денег и логистикой.

«Гродно Азот» столкнулся с некоторыми проблемами из-за введенных санкций западными странами, сообщил гендиректор Игорь Ляшенко в интервью «Нефтехимии». Среди трудностей — сложности с банковскими переводами и логистикой. Также возникли вопросы с ремонтом и запуском новых производственных цехов из-за отказа иностранных компаний работать с белорусскими предприятием, пишет zerkalo.io. Напомним, предприятие находится в том числе по санкциями США и ЕС.

— Введение санкционных мер со стороны ряда стран сегодня создает некоторые трудности в работе предприятия, например в сферах банковского обслуживания и логистики, — заявил Игорь Ляшенко.

Увеличились сроки доставки товара клиентам, изменилась география поставок.

Про отказ иностранных компаний работать с заводом

Гендиректор «Гродно Азот» рассказал, что сейчас в активной фазе находятся строительно-монтажные работы по реконструкция технологической системы № 1 цеха олеума с переводом на короткую схему. «Реконструкция позволит сократить на технологической системе № 1 удельное потребление оборотной воды, электроэнергии и увеличить удельную выработку пара, что снизит себестоимость товарной продукции примерно на 24%, — сообщил Игорь Ляшенко. — Однако в ходе реализации проект претерпел изменения. В связи с санкционным давлением и отказом компании-лицензиара „Хемианлагенбау Хемниц ГмбХ“ (САС, Германия) от сотрудничества ОАО „Гродно Азот“ заключило прямые договоры с поставщиками основного оборудования на выполнение услуг шефмонтажа».

На «Гродно Азот» из-за повышенного спроса на карбамид изучают экономическую целесообразность строительства цеха мощностью 1500 тонн в сутки (500 тысяч тонн в год), заявил Игорь Ляшенко.

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