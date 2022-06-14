В Беларуси рынок ИТ-вакансий падает четыре месяца подряд 14.06.2022, 14:05

В мае их сократилось еще на 7%.

Кривые ИТ-вакансий в Беларуси, которые в начале 2022 года больше напоминали отвесные прямые, ближе к лету стали закругляться. Тренд на падение не остановился, и май показал, что дно ещё не достигнуто. Однако донный рельеф уже вырисовывается, пишет devby.io.

В мае количество активных ИТ-вакансий по сравнению с предыдущим месяцем сократилось ещё на 7%, до 4 940. По сравнению с январём — на 62%. На пике спроса в июле 2021 года активных вакансий было в 3 с лишним раза больше, чем сейчас.

В разрезе ПВТ майское падение ещё существеннее — на 14%, до 1522 активных вакансий. С начала года рынок ПВТ потерял почти 80% активных вакансий. Если же сравнивать майскую точку с пиком середины 2021 года, получим 6-кратную разницу.

Динамика активных вакансий, кроме Linkedin, «ещё более динамичная». Падение к маю — на 12%, до 4 174 вакансий. Падению к январю — на 56%. Нижайшая точка «за всю историю наблюдений» — 5 324 активные вакансии в ковидном апреле 2020 года — пройдена ещё в апреле, но май углубил этот антирекорд. Между результатами некогда самого плохого месяца для ИТ-рынка и нынешними теперь 22%.

Активные вакансии в ПВТ без учёта LinkedIn в мае просели на 14%, до 1409. По сравнению с январём этот показатель потерял 67%. От «самой низкой точки в истории» весной 2020 года нас отделяет уже 30%. Если/когда рынок её опять достигнет, это будет выглядеть прорывом.

Динамика активных компаний находится в гармонии с активными вакансиями. Две кривые рисуют похожие фигуры, правда у линии активных компаний чуть более мягкие очертания. В мае на рынке было 1 877 активных компаний, из них 333 — в ПВТ. Падение к апрелю составило 7%, в том числе в разрезе ПВТ — на 3%.

Без учёта LinkedIn активных компаний в мае было 1784: минус 6% к маю и минус 27% к январю, но всё-таки чуть больше, чем антирекорд депрессивного декабря 2020 года.

А вот в разрезе ПВТ без учёта LinkedIn таки поставлен новый антирекорд: 318 активных компаний в мае 2022 против 325-и в мае 2020 года (а ведь он казался плохим). Ещё месяц назад активных компаний в этом разрезе было 330. Падение по сравнению с апрелем — на 2%, с началом года — на 26%.

Такие данные подготовил для dev.by программист Андрей Дудинский. С января 2018 года он агрегирует объявления о белорусских вакансиях для ИТ-специалистов на 20 общедоступных интернет-ресурсах — джоббордах (включая jobs.dev.by и rabota.by) и агрегаторах вакансий — и преобразует их в аналитические метрики. С июля 2020 года в базе данных учитываются также вакансии в Linkedin.

Так не пролетим ли мы всю землю насквозь и будет ли конец у кроличьей норы? Первая неделя июня даёт надежду, что будет. Позитивного тренда пока не видно, но отрицательный рельеф потихоньку сглаживается.

Может быть, ещё не в июне, но уже летом рынок нащупает твёрдое дно. Конечно, если новые потрясения не выбьют почву.

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