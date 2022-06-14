СБУ показала, как оккупанты на Сумщине разворовали магазин 5 14.06.2022, 15:00

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Российские военные на временно оккупированных территориях прославились грабежами.

Российские военные давно прославились в Украине как мародеры. Служба безопасности Украины обнародовала новое доказательство бесчинств россиян.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба СБУ.

"Российская армия – сборище отбросов, которые воруют у украинцев все, что видят. Один из таких случаев зафиксировали камеры наблюдения в Сумской области. Благодаря нашим защитникам там уже нет оккупантов, но "память" о них сохранилась на видео", - говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как российские "герои" побеждают в ожесточенной схватке с дверью магазина, после чего оккупанты сгребли все – от батареек до духов, а сумки для награбленного также взяли в магазине.

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