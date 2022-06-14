Украинские десантники из гаубиц Д-30 уничтожили склад с боеприпасами противника

Украинские десантники из гаубиц Д-30 уничтожили склад с боеприпасами противника1
- 14.06.2022, 15:27
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Военные опубликовали процесс поражения и взрывов боезапаса оккупантов.
Украинская артиллерия обезвредила скопление боеприпасов оккупационных войск России.
Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Военные опубликовали процесс поражения и взрывов боезапаса противника.
На видео зафиксировано взаимодействие подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады.
“Именно благодаря точным координатам десантники метким выстрелом из 122-мм гаубицы Д-30 уничтожают вражеский склад с боеприпасами”, – подчеркнули в Командовании ДШВ.
По сообщению 80-й бригады ДШВ, огнем артиллерии было поражено две боевые машины пехоты БМП-2 и хранилище боеприпасов, которое находилось возле бронетехники.
После удачных выстрелов украинской артиллерии, боевые машины загорелись и огонь перекинулся на боекомплект, началась детонация боеприпасов.
По россиянам работали артиллеристы Десантно-штурмовых войск из прицепных гаубиц Д-30 калибра 122-мм.
Напоминаем, недавно львовские десантники в 14-часовом бою уничтожили технику и личный состав оккупантов и помешали им отрезать стратегически важную трассу на Донбассе.