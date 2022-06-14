На Херсонщине ВСУ приземлили вражеский вертолет 1 14.06.2022, 16:41

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иллюстрационное фото

Также украинские подразделения ликвидировали 16 оккупантов.

О новостях с линии огня рассказал пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он отметил, что ситуация стабильно напряженная, но под контролем украинских сил обороны.

Вертолет приземлили возле Николаевки

Вражеский вертолет украинские защитники приземлили недалеко от Николаевки на Херсонщине, использовав ПЗРК. В ОК "Юг" говорят: возможности использовать подбитое судно уже не будет.

Также украинские подразделения с помощью ракетно-артиллерийского вооружения ликвидировали 16 оккупантов. Российская армия стала меньше на 1 танк, 6 единиц бронированной и автомобильной техники.

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