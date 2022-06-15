Американские аналитики описали военную обстановку в районе Херсона 15.06.2022, 7:48

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ВСУ проводят успешные контратаки на юге страны.

Недавние контратаки Вооруженных сил Украины на юге Украины вынудили российских оккупантов уделить первоочередное внимание своей обороне.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) .

Сейчас оккупанты минируют неустановленные места на берегу реки Ингулец, вероятно, в ответ на успешные действия ВСУ в районе поселка Давыдов Брод (северо-западнее Херсона) и в направлении Николаева и Кривого Рога.

"Российские силы перебросили одну батарею ствольной артиллерии и две батареи реактивной артиллерии в районы вблизи границы Херсонской и Николаевской областей. Российские силы продолжали обстрел Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

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