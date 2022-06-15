Что случилось с картами «Мир» в Беларуси? 1 15.06.2022, 7:53

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Белорусские банки заявляют об ограничениях для пользователей карт, выпущенных российскими банками.

«Мир» — российская суверенная платежная система, призванная заменить Visa и Mastercard в условиях санкций. Оформить карты «Мир» в белорусских банках нельзя, но они выдают карточки «Белкарт-Мир», сообщает сайт «Белорусы и рынок».

Введенные сейчас лимиты таких карточек не касаются. То есть тех, кто оформил такую карточку в белорусском банке, ограничения не затронут.

«Беларусбанк» ввел лимит на сумму снятия наличных — с одной карты теперь можно снять не больше 500 белорусских в неделю. При снятии наличных с карты в отделениях банка вводится комиссия 15%.

Такие же ограничения по сумме снятия в банкоматах вводят Банк «Решение» и «РРБ-Банк» .

«МТБанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк» ограничили сумму снятия 500 белорусскими рублями, но в сутки, а не в неделю.

Такое же ограничение ввел и «Банк БелВЭБ». Но он добавил, что кроме лимита в 500 рублей в неделю есть лимит и в 2500 в месяц. А по корпоративным карточкам в белорусских рублях суточный лимит снятия наличной иностранной валюты увеличен до 2000 рублей.

«Белгазпромбанк» тоже ввел ограничения для карт «Мир». В банкоматах теперь можно будет снимать не более 500 рублей в неделю и 2000 рублей в месяц. В кассах снятие наличных будет временно недоступно.

В пресс-службе банка журналисту onliner поясняли, что это сделано «в целях стимулирования безналичных расчетов по картам этой платежной системы».

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