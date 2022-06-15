В Украине ликвидировали российского пропагандиста

В Украине ликвидировали российского пропагандиста17
- 15.06.2022, 10:16
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Он был в звании полковника.
Украинские бойцы ликвидировали российского военного пропагандиста Сергея Постнова.
Об этом в своем Telegram сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"В Украине ликвидировали военного пропагандиста Сергея Постнова", - написал он.
По информации Братчука, полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.