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В Украине ликвидировали российского пропагандиста

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  • 15.06.2022, 10:16
  • 13,692
В Украине ликвидировали российского пропагандиста
Сергей Постнов

Он был в звании полковника.

Украинские бойцы ликвидировали российского военного пропагандиста Сергея Постнова.

Об этом в своем Telegram сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Украине ликвидировали военного пропагандиста Сергея Постнова", - написал он.

По информации Братчука, полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

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