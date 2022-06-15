В Москве из наградного пистолета застрелился генерал-майор СВР 21 15.06.2022, 13:51

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Лев Соцков

Ему было 90 лет.

В Москве застрелился генерал-майор СВР РФ в отставке, сообщает 112.

Тело 90-летнего Льва Соцкова обнаружила жена в квартире многоэтажки на улице Новаторов.

Бывший разведчик покончил с собой из наградного пистолета.

«Лев Филиппович оставил предсмертную записку: «Пистолет - это реликвия боев на реке Халхин-Гол.

Получен мною в бытность представителем при спецслужбы Монголии по случаю пятисотлетия события Улан -Батор. 1989 г. Л. Соцков».

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты», — пишет издание.

Соцков кончил Московский государственный институт международных отношений.

Став офицером внешней разведки, много лет был на оперативной работе за рубежом, занимал руководящие должности в загранаппаратах разведки и подразделениях Центра.

В последнее время занимался изучением архивных материалов по истории разведки; автор ряда книг о ее деятельности.

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