В Москве из наградного пистолета застрелился генерал-майор СВР

В Москве из наградного пистолета застрелился генерал-майор СВР21
- 15.06.2022, 13:51
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Ему было 90 лет.
В Москве застрелился генерал-майор СВР РФ в отставке, сообщает 112.
Тело 90-летнего Льва Соцкова обнаружила жена в квартире многоэтажки на улице Новаторов.
Бывший разведчик покончил с собой из наградного пистолета.
«Лев Филиппович оставил предсмертную записку: «Пистолет - это реликвия боев на реке Халхин-Гол.
Получен мною в бытность представителем при спецслужбы Монголии по случаю пятисотлетия события Улан -Батор. 1989 г. Л. Соцков».
Сейчас на месте происшествия работают криминалисты», — пишет издание.
Соцков кончил Московский государственный институт международных отношений.
Став офицером внешней разведки, много лет был на оперативной работе за рубежом, занимал руководящие должности в загранаппаратах разведки и подразделениях Центра.
В последнее время занимался изучением архивных материалов по истории разведки; автор ряда книг о ее деятельности.