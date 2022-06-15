Украинские артиллеристы нанесли огневой удар по замаскированной БМП-3 врага

Украинские артиллеристы нанесли огневой удар по замаскированной БМП-3 врага3
- 15.06.2022, 15:51
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Бронемашина была с боекомплектом и эффектно взорвалась после поражения.
Украинские артиллеристы на юге уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-3.
Об этом сообщила 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
По бронетехнике противника работали артиллеристы бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
Гусеничная бронемашина оккупационных войск России была с боекомплектом и эффектно взорвалась после поражения.
Артиллеристы механизированной бригады точными выстрелами нанесли огневой удар по замаскированной БМП-3.