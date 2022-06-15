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Украинские артиллеристы нанесли огневой удар по замаскированной БМП-3 врага

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  • 15.06.2022, 15:51
  • 1,830
Украинские артиллеристы нанесли огневой удар по замаскированной БМП-3 врага

Бронемашина была с боекомплектом и эффектно взорвалась после поражения.

Украинские артиллеристы на юге уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-3.

Об этом сообщила 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

По бронетехнике противника работали артиллеристы бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Гусеничная бронемашина оккупационных войск России была с боекомплектом и эффектно взорвалась после поражения.

Артиллеристы механизированной бригады точными выстрелами нанесли огневой удар по замаскированной БМП-3.

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