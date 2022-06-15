Пара вертолетов ВСУ точно атаковала позиции войск РФ 15.06.2022, 16:03

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Оккупанты остались без нескольких единиц техники и не досчитались личного состава.

В Николаевской области украинские пилоты совершили визит на позиции российских оккупантов.

После визита Воздушных сил оккупанты остались без нескольких единиц техники и не досчитались личного состава.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".

"Наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевщины. На рассвете парой вертолетов точно атакован район скопления противника. Потери уточняются", — говорится в сообщении.

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