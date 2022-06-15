В Беларуси закрылся крупный интернет-магазин? 15.06.2022, 16:54

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Не работают номера телефонов, сайт недоступен, невозможно вернуть товар.

Читатель «Зеркало» на днях попытался вернуть бракованную гарнитуру JBL, купленную в крупном интернет-магазине Socket.by. Не вышло — мужчина с удивлением узнал, что компания закрывается, а получить свои деньги назад он сможет разве что в суде. Рассказываем подробности.

— Столкнулся с проблемой: крупный интернет-магазин Soсket.by перестал существовать. Мне необходимо вернуть им товар (оказался бракованным), но все пункты выдачи закрыты, хотя по расписанию должны работать. Все телефоны либо молчат, либо недоступны, на сайте ведутся технические работы. В каталоге «Онлайнера» магазин вовсе пропал из фильтров.

Чуть позже читателю удалось выяснить подробности в отделе кадров Socket.by.

— Там сказали, что компания закрывается. Сотрудники об этом узнали только 13 июня. Все претензии мне посоветовали направить ликвидатору, которого еще не назначили, и отправили с моей проблемой в суд со словами: «Вам вряд ли кто-то теперь поможет».

Сами работники отдела кадров, по словам мужчины, в данный момент увольняют сотрудников компании.

Журналисты попытались связаться с представителями магазина, чтобы узнать, правда ли он закрывается, но у них вышло не лучше, чем у читателя. Мобильные и городские номера, указанные на сайте, не отвечают, как и номер отдела послепродажного обслуживания клиентов. Сам сайт Soсket.by не открывается — написано, что ведутся технические работы, купить что-то в магазине через каталог «Онлайнера» также невозможно.

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