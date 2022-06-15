В Беларуси появилась еще одна причина для принудительной эвакуации автомобилей 3 15.06.2022, 17:21

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Что еще изменится для автовладельцев с 1 октября?

В ГАИ сообщили, что в связи со вступлением в силу 1 октября 2022 года новой редакции ПДД, появилась еще одна причина для принудительной эвакуации автомобилей белорусов.

Все это из-за нововведений и появления в правилах дорожного движения понятия «электромобиль», пишет Telegraf.by.

«Одним из них будет введение понятия «электромобиль» под которым понимается транспортное средство, приводимое в движение только электродвигателем от внутреннего перезаряжаемого источника электроэнергии. Также для электромобилей скорректировано понятие остановки и стоянки транспортного средства. Это сделано для того, чтобы не занимались места, предназначенные для зарядки автомобилей», — рассказали в ГАИ.

«Если автомобиль с двигателем внутреннего сгорания или другой электромобиль, который не заряжается, будут стоять на таком месте, это будет являться нарушением и в таком случае предусмотрена эвакуация транспортного средства», — напомнили в пресс-службе ГАИ.

18 апреля был подписан указ №145 «О совершенствовании организации дорожного движения». В нем вносятся изменения в ПДД Беларуси. Причем существенные. Вступают они в силу через шесть месяцев после официального опубликования указа.

Согласно нововведениям, изменяются скоростные лимиты для автомобилей. Вне населенных пунктов на автомагистралях и дорогах (там где раньше верхний предел скорости был 90 км/ч) легковым автомобилям, мотоциклам, грузовым автомобилям массой не более 3,5 т разрешили ездить со скоростью до 120 км/ч, а автобусам — до 100 км/ч, если иное не указано на дорожных знаках или разметке.

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