Главнокомандующий ВСУ Залужный: Северодонецк — это ключевая точка 16.06.2022, 7:49

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Все, кто сегодня в строю, — герои.

Продолжается ожесточенная борьба за Луганскую область, оккупанты пытаются атаковать одновременно на 9 направлениях.

Об этом сообщил в "Фейсбуке" главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

По его словам, российские оккупанты на севере Луганской области сосредоточили свои основные ударные силы. "Наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестовое, с севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже - Попасная-Светлодарск, с востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях - Метелкино, Тошковка-Камышеваха", - отметил Залужный.

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Он добавил, что для вытеснения украинских войск оккупанты применяют авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

"Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе. Все, кто сегодня в строю, - герои", - подчеркнул он.

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. В Северодонецке и в одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Рашисты уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.

Кроме того, враг пытается наступать на направлении Изюм – Славянск. ВС РФ без успеха вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье.

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