Украинские военные уничтожили вражескую ДРГ в Донецкой области 16.06.2022, 8:43

Группа российских оккупантов уничтожена на направлении Егоровка — Шевченко.

На одном из направлений в Донецкой области украинские военные уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«На направлении Егоровка — Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника», — говорится в утренней сводке.

Также на Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты оказывают систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.

На Южнобугском и Таврическом направлениях армия РФ сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления украинских войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

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