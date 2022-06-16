Житомирские десантники уничтожили две БМП-2 оккупантов из «Стугны-П» 16.06.2022, 12:48

1,908

Одна из целей находилась в движении.

Воины 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ записали на свой счет еще две вражеские цели. Они взорвали БМП-2 вместе с экипажами и частью личного состава российской армии. Об успешной работе 95-й бригады отчитались в пресс-центре Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"На видео зафиксировано как воины-противотанкисты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины мастерски применяют отечественный ПТРК "Стугна-П" и феерически сжигают две вражеские боевые машины пехоты БМП-2", — рассказали в Командовании ДШВ.

В ролике показывается, что первая цель двигалась на довольно высокой скорости возле лесопосадки. Машина уже частично скрылась с поля зрения, однако оператор "Стугны-П" смог точно направить снаряд и взорвать ее. После удара экипаж БМП-2, вероятно, погиб, так как техника сбилась с маршрута и покатилась в лес.

Вторая цель пребывала на открытой местности, а рядом с ней находились оккупанты. Точный выстрел в технику гарантированно задел и рашистов, так что вместе с БМП-2 удалось ликвидировать часть личного состава российской армии.

Согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения РФ потеряла 3545 боевых бронированных машин. И каждый день эта статистика увеличивается на несколько десятков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».